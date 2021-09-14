Пензячку возмутило безобразие под окнами администрации

Пензячку возмутило безобразие под окнами администрации
Пензячка, пожелавшая остаться неузнанной, боится людей, что поселились в камере теплотрассы под боком у администрации Ленинского района. Вдоль здания - тротуар, пешеходы идут мимо игровой площадки, приближаются к строению на Пушкина, 29а, и невольно становятся очевидцами чужой подземной жизни.

«Там гулянья в люке, они сидят. Жарко летом было, они одеяла расстилали прямо около администрации и отдыхали. А рядом - площадка детская!» - возмутилась горожанка.

В коммунальной камере места немного, компаниям тесновато. Когда погода позволяла, граждане, ведущие вольный образ жизни, выбирались на природу. Вели себя непристойно.

«Они подставили две дощечки. На дощечки встают, на трубу, и уже на крыше администрации отдыхают», - отметила горожанка.

Среди обитателей шахты есть и молодежь, и люди среднего возраста. Описывать их деяния женщина не стала, просто обобщила: это было нарушение всех правил приличия. Больше всего ее возмущают два фактора - то, что детская площадка рядом, и что безобразие творится под окнами администрации.

