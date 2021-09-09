Дорога на ул. Пугачева непригодна для проезда машин спецслужб

09.09.2021 | 21:04

Дорога на улице Пугачева, ведущая от улицы Пушкина вверх, в таком состоянии, что не всякая машина проедет. Да и ходить, если есть проблемы с ногами, страшно - как бы не упасть.

«Они нам говорят, что до 2023 года, но до 2023-го прожить надо! Плиты хоть какие-нибудь придумали бы сюда», - сообщила Валентина Васильевна.

Твердое покрытие стало разрушаться давно. Изначально нужно было принимать меры, может, тогда и асфальт не пришел бы в такое состояние.

«Года два звонили везде и в администрацию - никому ничего не надо. Сказали: в 2023 году. Мы просили в том году почистить канаву нам, потому что мы знаем, что размывает, - «нет трактора». Мы говорим: «Ну давайте в Москву позвоним, может, пришлют в Пензу трактор», - отметила пенсионерка.

Дошло до того, что скорая помощь останавливается или делает большой крюк, чтобы добраться до пациентов по другой улице.

«Останавливаются здесь и идут пешком врачи, потому что они боятся тоже. Но так же нельзя? Мы как будто в лесу каком-то живем - центр города!» - возмутилась Валентина Васильевна.

Выше по склону картина не лучше: асфальт рассыпается и падает в ручей. Тот еще больше заиливается, поток размывает новые участки.

«Вы поедете по этой дороге? Будете рисковать? Нет. А тем более скорая - едет с больным человеком. Сережа у нас - сделали операцию, повезли его и чуть не перевернулись здесь», - рассказала Валентина Васильевна.

Пенсионерка предлагает уложить железобетонные плиты, чтобы можно было проехать. Только вот никто из чиновников на жалобы не обращает внимания.