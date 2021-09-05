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Из жизни

Житель Ахун попросил убрать глухой забор вокруг санатория

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Пензенец попросил заменить забор у санатория имени В. В. Володарского на Спартаковской улице в Ахунах. По его мнению, это создало бы комфортную среду для местных жителей.

Вопрос о заборе горожанин поднял в Instagram-аккаунте врио главы региона Олега Мельниченко. Он вспомнил слова Валентины Матвиенко о том, что Пенза неухоженный город.

«В этой связи прошу вас обратить внимание на ограждение санатория им. Володарского в Ахунах. В 2017 году нормативное ограждение было заменено на серый профлист, а длина его составляет почти 400 метров», - написал мужчина.

Он добавил, что улица, где располагается оздоровительное учреждение, пешеходная. Сотни людей в день пользуются ею. Она могла бы стать украшением района, ведь за серым забором - купеческие терема и 200-летние ели. Однако все это спрятано от глаз прохожих.

«К сожалению, собственник санатория на все жалобы отвечает, что он хочет именно профлист, и идти навстречу людям он не собирается», - пожаловался пензенец.

Он попросил заменить сплошной забор на решетку, сделать примерно таким, каким он был раньше.

«В Ахунах тоже живут люди, и им хочется жить в комфортной среде», - резюмировал мужчина.

Ему ответил представитель администрации областного центра.

«В федеральном законодательстве не установлены требования к внешнему облику ограждений санаториев. В настоящее время администрацией города рассматривается возможность установления критериев к внешнему облику ограждений на территории города в Правилах благоустройства, соблюдая нормы действующего законодательства РФ», - гласит сообщение.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«К сожалению, собственник санатория на все жалобы отвечает, что он хочет именно профлист, и идти навстречу людям он не собирается», - пожаловался пензенец.
Нормальные люди не используют профлист для заборов. Это удел дурачков.

Гость||

Гость писал(a):

Нормальные люди не используют
У нормальных людей заборы с дикого камня и высота 3-4 метра...

Гость||

Если уберут, то там ваши собаки срать будут. Нельзя убирать.

Имя: Гость
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