Из жизни

На улице Свердлова не могут избавиться от ядовитого борщевика

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Ядовитый борщевик так и не смогли уничтожить. Он снова поднимается на пустыре на улице Свердлова и до зимы еще успеет навредить пешеходам, если кто-то по беспечности потянется к ярко-зеленым листьям или случайно в темноте сойдет с тропинки в заросли.

«Ужас сколько было его!» - сообщила пензячка.

Растение известно с давних времен. Ученые пытались извлечь пользу, но за заботу оно отплатило черной неблагодарностью.

«Занимает обширные территории и создает огромную вегетативную массу, которую потом впоследствии хотели использовать на корм сельскохозяйственным животным. Оказалось, что в естественной природной среде в наших широтах для него нет соперника, который бы создавал ему конкуренцию. В связи с этим распространение сейчас идет практически повсеместно», - сообщила заведующая кафедрой пензенского вуза Галина Карпова.

На силос борщевик не сгодился: слишком ядовитый сок у него, вызывает ожоги. Для аллергиков он смертельно опасен.

«Его нужно искоренить на своих приусадебных участках, в городской зоне. Нужно соблюдать все меры предосторожности. Он действительно у многих людей вызывает сильнейшие ожоги, и поэтому такое уничтожение нужно проводить только в защитных перчатках, в масках», - предупредила Галина Карпова.

Избавиться полностью невероятно тяжело. На улице Свердлова борщевик вырезают, вырубают, а он снова поднимается и набирается сил. У ядовитого растения высокая живучесть.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

С борщеником как и коррупцией...

Гость||

купите козлов они его сжуют на раз два

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