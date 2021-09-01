Жителям дома на ул. Карпинского нужна помощь в ремонте крыши

01.09.2021 | 19:44

Двухэтажки нет ни в одной программе - к примеру, капитального ремонта. Она никогда не попадет в городской проект по благоустройству. Управляющие компании не становятся в очередь на право ее обслуживать. Карпинского, 14а - восьмиквартирный дом, состояние которого зависит от благосостояния населяющих его людей. А оно оставляет желать лучшего.

«12 тысяч - этого достаточно? На лекарства 4 тысячи уходит - как? И коммунальные услуги», - пожаловался Илья Андреевич.

«Раньше был ТСЖ «Художник», но кто жил, строил этот дом, уже давно все умерли. Все распалось. Стали проверять документы - наш дом считается индивидуальной постройкой», - пояснила Татьяна Константиновна.

Когда здесь жили ненуждающиеся люди, здание тоже не требовало серьезных вложений. Ныне Карпинского, 14а, населяет народ малообеспеченный. На что могут, средства собирают, берегут коммуникации. А теперь столкнулись с проблемой неразрешимой: крыша разрушается.

«Съехал шифер, образовались трещины. Дождливое лето было, вот все и заливает. И мы даже не знаем, что делать. Ремонтники оценили работу в 700 тысяч. Просто нереально нам собрать такие деньги», - рассказала Татьяна Константиновна.

Попытки подыскать управляющую компанию предпринимали неоднократно. Проваливалась каждая, как только руководство организаций узнавало возраст здания (60 лет) и количество квартир.