Из жизни

На улице Пролетарской два года не могут заменить сгнившую лавочку

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Странная конструкция находится у первого подъезда дома № 52 на улице Пролетарской. Изначально она была создана для отдыха, но теперь выполняет скорее испытательно-карательную функцию, говорит Валентина Филипповна. Человек на ней не сидит, а мучается.

«Делали жильцы в свое время - лавочка была хорошая, удобная. А сейчас все сгнило, и мы два года назад написали заявление в ЖЭО, подписали все жильцы. И мы два года ждем лавочку. Это вообще какое-то издевательство», - пожаловалась Валентина Филипповна.

Посидеть у первого подъезда можно на соседней лавке. Но одной мало. Не хватает места. На второй отдохнуть нельзя.

«Здесь кто бы ни сел, все проваливаются, колени выше плеч», - сообщила Валентина Филипповна.

Раньше мест для отдыха хватало всем, говорит соседка пенсионерки.

«У нас была и вторая лавочка здесь, очень хорошая. Ее украли, унесли на металлолом. Возвращали муж с сыном эту лавочку. Потом украли. И решили жильцы сделать эту.

Я смирилась. Я на первом этаже живу и открываю окошки. Кто у меня здесь только не посещает эти лавочки! И старые, и молодые, и бомжи... Я терплю, потому что им тоже где-то надо посидеть», - рассказала Елена.

Кстати, из двора исчезла не одна скамейка.

«Раньше была лавочка под березами, там никто не беспокоил меня. Теперь я слушаю все беседы, приятные и неприятные. Но и с этим смирилась. Сделайте нам нормальную лавочку, пусть будет приятно всем!» - попросила Елена.

Старую деревянную скамью нужно убрать, на ней травмироваться можно, говорят жители первого подъезда. А вместо нее надо поставить новую.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Шикарное название улицы!!! А депутаты не обещали пролетариату лавочку к выборам? Нет?

Тогда пролетариат - в пролёте...

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