Двор на проспекте Строителей поборется за звание лучшего

23.08.2021 | 20:52

В этом году Нина Ивановна из дома № 57 на проспекте Строителей отмечает юбилей. 10 лет назад она стала председателем совета многоэтажки. Опытный руководитель в курсе проблем высотки и лучше всех может подать информацию, представить предмет обсуждения в выгодном свете. Двор на проспекте Строителей, 57, считает ничуть не хуже других, заявленных на конкурс 11 канала.

«Люди. На них на всех не угодишь - кому нравится, кому нет. Фасад дома сделали, лично я очень довольна. Какой был страшный дом, а сейчас у нас красиво все. Активисты сажают цветочки, у нас дом ухоженный. Ждем, нам обещали тротуарчики сделать», - рассказала председатель совета дома № 57 на проспекте Строителей Нина Ивановна.

Управляет многоэтажкой компания «Милана». Нина Ивановна сразу нашла общий язык с представителями УК. Просила привезти земли, вывести кран для полива, поменять ограждение - все сделано.

«Если хорошо относиться, правильно требовать, люди везде хорошие», - пояснила пенсионерка.

Есть у Нины Ивановны помощники в доме - активные жители, благодаря им двор благоухает, цветы разнообразят картину. Трудятся обычно рано утром или вечером, когда солнце не так палит.

«Никто не принуждает, они все сами делают добровольно. Если нужно будет, они попросят помощи. Молодежь - ей некогда, они работают, а пожилые занимаются, они довольны», - отметила женщина.

Нина Ивановна посоветуется с активистами, но думает, если двор станет лучшим в Пензе, то на сертификат на 30 тысяч рублей, скорее всего, приобретут семена и нужные цветоводам инструменты.