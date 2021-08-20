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Из жизни

Пензенцы благоустроили двор рядом с рекой на улице Саранской

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Розы близ Суры. Они и множество других цветов украшают побережье. Небольшой сад разбили жители Саранской, 1. Мужчины постарались, соорудили столы-скамейки, женщины взвалили на себя земляные и посадочные работы. Растения чувствуют себя вольготно: и солнца вдоволь, и воды.

«На Суру спускаемся с ведрами», - рассказала местная жительница Надежда Федоровна.

Дом стоит в полусотне метров от реки. Женщина начала разбивать клумбы у своего многоквартирного, потихоньку перебралась на берег, переманила туда единомышленников. Теперь и Саранской, 1, красота, даже дождь не портит, и напротив него не хуже.

Перед подъездами - шеренга мягких игрушек. Они тоже создают уют во дворе. Не хватает скамеек, задумывается Надежда Федоровна.

«Несколько лавочек было бы. Мы сами строили лавочки», - сообщила она.

После дождя доски просохнут, их покрасят, один мужчина собирался обустроить песочницу. У дома станет еще лучше. Территория компактная, жители давно уже не рассчитывают на дворника, сами поддерживают чистоту.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

В Пензе отличная погода,на Саранской опять идут дожди

Гость||

penzainform.ru писал(a):

один мужчина собирался обустроить песочницу.
Мужчина с АДминистрации?

Гость||

07.47, мужчина ИЗ администрации. Не С. С это для тебя. Ты - С пальмы слез и пишешь тут, дурачок безграмотный.

Гость||

Администрации там давно не видно. Двор маленький, но даже лавочке во дворе нет. Бабушки сидят на каких-то жердочках. Вместо песочницы куча песка вываленная посреди газона. Игрушки так вообще создают ощущение кладбища домашних животных. Никакого уюта от них нет. Мокрые, грязные. А администрации нет никакого дела. Вот жильцы и лепят из того, что есть.

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