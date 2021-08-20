Пензенцы благоустроили двор рядом с рекой на улице Саранской

20.08.2021 | 20:48

Розы близ Суры. Они и множество других цветов украшают побережье. Небольшой сад разбили жители Саранской, 1. Мужчины постарались, соорудили столы-скамейки, женщины взвалили на себя земляные и посадочные работы. Растения чувствуют себя вольготно: и солнца вдоволь, и воды.

«На Суру спускаемся с ведрами», - рассказала местная жительница Надежда Федоровна.

Дом стоит в полусотне метров от реки. Женщина начала разбивать клумбы у своего многоквартирного, потихоньку перебралась на берег, переманила туда единомышленников. Теперь и Саранской, 1, красота, даже дождь не портит, и напротив него не хуже.

Перед подъездами - шеренга мягких игрушек. Они тоже создают уют во дворе. Не хватает скамеек, задумывается Надежда Федоровна.

«Несколько лавочек было бы. Мы сами строили лавочки», - сообщила она.

После дождя доски просохнут, их покрасят, один мужчина собирался обустроить песочницу. У дома станет еще лучше. Территория компактная, жители давно уже не рассчитывают на дворника, сами поддерживают чистоту.