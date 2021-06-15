Хозяин дома на Кураева не дожил до ремонта, которого добивался

15.06.2021 | 19:30

Хозяин дома на Кураева, 43Б, был бы рад новым бордюрам на улице, но не дожил. Пензенец долго добивался ремонта дороги. Дом стоит в низине, к нему устремлялись и дождевые потоки, и талые воды.

«Замучился воду качать, уже и бетонировал здесь. Ни одного бордюра нет. Им уже по 60 с лишним лет», - рассказывал мужчина в 2018 году.

Два года назад человека не стало. Сын очень жалеет, что отец не дождался ремонта.

«Он тут всю жизнь прожил. Переживал очень: все в дом, в погреб и подпол затекало. Но сейчас хорошо, все делают», - отметил молодой человек.

Представитель подрядной организации пообещал: бортовой камень будет выше асфальта, чтобы ручьи не стремились во двор, но машина сможет заехать.