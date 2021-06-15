Из жизни

Хозяин дома на Кураева не дожил до ремонта, которого добивался

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Хозяин дома на Кураева, 43Б, был бы рад новым бордюрам на улице, но не дожил. Пензенец долго добивался ремонта дороги. Дом стоит в низине, к нему устремлялись и дождевые потоки, и талые воды.

«Замучился воду качать, уже и бетонировал здесь. Ни одного бордюра нет. Им уже по 60 с лишним лет», - рассказывал мужчина в 2018 году.

Два года назад человека не стало. Сын очень жалеет, что отец не дождался ремонта.

«Он тут всю жизнь прожил. Переживал очень: все в дом, в погреб и подпол затекало. Но сейчас хорошо, все делают», - отметил молодой человек.

Представитель подрядной организации пообещал: бортовой камень будет выше асфальта, чтобы ручьи не стремились во двор, но машина сможет заехать.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

теперь где лежит бордюры не нужны

Гость||

penzainform.ru писал(a):

бортовой камень
И.А. !!! Теперь так называют бордюры.

Гость||

Старые сколько, 60 лет пролежали? А эти дай бог лет шесть продержатся. Так что хорошо что не увидел.

Гость||

День победы,как он был от нас долек. ..,жаль бойца,не дожил до счастья благоустройства.Вот же как бывает.

Гость||

Гость писал(a):

жаль бойца,не дожил до счастья благоустройства.Вот же как бывает.
отряд не заметил потери бойца

Имя: Гость
Комментарий:

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