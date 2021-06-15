Из жизни

Дорога за домом на Суворова, 154а, после дождей ушла под воду

Печать

Очередная дождевая туча унеслась прочь, а последствия разгула стихии не исчезают. Под воду частично ушла дорога за домом № 154а на улице Суворова, где размещается ЖЭМУП № 7. С каждым ливнем лужа все шире и глубже.

Дороги и прежде не было, существовала только накатанная колея, которой пользовались местные автолюбители. Когда в здание на Суворова, 156, перебрались разные важные ведомства и поток машин увеличился в разы, полосу утрамбовали асфальтовой крошкой, а позже покрыли твердым материалом.

Но здесь низина, принятых мер недостаточно, а ливневки не было и строить ее не предполагалось.

Лужа стала постоянным следствием сюрпризов погоды.

«На ГПЗ таких луж и поваленных деревьев нет», - сравнил прохожий.

«У нас такого нет, нормально все», - отметил житель Бекова.

Пенза покрыта ранами, нанесенными погодой, в частности лужами, разъедающими асфальт на дорогах.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

лужами, разъедающими асфальт на дорогах.
Вам бы ужастики снимать...

Гость||

Прям у минстроя. Гришаеву Позор! Иди с метлой воду мети

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пенза покрыта ранами, нанесенными погодой, в частности лужами, разъедающими асфальт на дорогах.
Вы кому подхрюкиваете, писаки? Неужели и правда считаете, что вода способна разъедать асфальт? У вас хоть три класса образования есть, а то возникают большие сомнения, когда читаешь подобную ахинею.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте