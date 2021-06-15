Дорога за домом на Суворова, 154а, после дождей ушла под воду

15.06.2021 | 19:15

Очередная дождевая туча унеслась прочь, а последствия разгула стихии не исчезают. Под воду частично ушла дорога за домом № 154а на улице Суворова, где размещается ЖЭМУП № 7. С каждым ливнем лужа все шире и глубже.

Дороги и прежде не было, существовала только накатанная колея, которой пользовались местные автолюбители. Когда в здание на Суворова, 156, перебрались разные важные ведомства и поток машин увеличился в разы, полосу утрамбовали асфальтовой крошкой, а позже покрыли твердым материалом.

Но здесь низина, принятых мер недостаточно, а ливневки не было и строить ее не предполагалось.

Лужа стала постоянным следствием сюрпризов погоды.

«На ГПЗ таких луж и поваленных деревьев нет», - сравнил прохожий.

«У нас такого нет, нормально все», - отметил житель Бекова.

Пенза покрыта ранами, нанесенными погодой, в частности лужами, разъедающими асфальт на дорогах.