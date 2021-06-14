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Из жизни

В Нижнем Ломове дорога к кладбищу превращается в кашу даже летом

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Кадры, снятые на камеру телефона, прислала в «Службу 11» телезрительница из Нижнего Ломова. Запись сделана сделала еще весной, но, по словам автора, во время дождя дорога на улице Максима Горького, идущая мимо кладбища, превращается в кашу и летом.

«В связи с расширением кладбища пришлось открыть вторые ворота. На участке между первыми и вторыми воротами (примерно полкилометра) дороги нет и никогда не было. Это обычная полевая грунтовка. Девять лет езжу на кладбище - проехать невозможно», - сообщила горожанка.

Чиновники в официальных ответах сообщают, что на полноценный ремонт денег нет, но грейдирование покрытия с добавлением нового материала сделают.

Сомнительно, что такого ремонта хватит надолго. Грязь скоро снова появится. Нужны капитальные работы.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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