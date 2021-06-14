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Из жизни

На улице Гоголя землю с газонов ливнями смыло во дворы

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В дождливую неделю водные потоки с горы буквально накрыли участок у дома № 44 на улице Гоголя, смыв землю с новых тротуаров. Виноват, по мнению мужчины, неудачный ремонт дороги и пешеходной зоны. На ней несколько слоев асфальта.

«В данный момент уже три: один - советский, года три назад уложили второй и сейчас еще один. Потихоньку он становится уже», - рассказал хозяин дома Александр Анатольевич.

В итоге новые газоны заползают на тротуар, а потом их смывает на участки.

«Перед домом тоже был асфальт, на него положили грунт. Он весь сошел на прохожую часть. И другая у нас тут проблемочка. Просил я рабочих поднять бордюрный камень выше уровня дороги сантиметров на пять - «Не положено!» - сообщил горожанин.

Рабочие - люди подневольные: как велели, так и делают. До руководства не добраться. В итоге появились ворота для потоков, и вода со всей дороги пошла единым фронтом на участок.

«У нас двор как сточная яма. И это не только моя проблема - у соседей так же. Дорога довольно высоко поднята, за 42 года метра на полтора, наверное, выше стала», - заключил Александр Анатольевич.

Мало того что тротуар сужается, так еще он приподнят над домами. Из-за этого бурные потоки воды с огромной скоростью идут через частный сектор на Гоголя, смывая почву и неся разрушение.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Ливневки.Не не слышали.Смехдержава

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