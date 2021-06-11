Из жизни

На улице Чапаева остро не хватает ливневок и хорошего асфальта

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С осторожностью передвигаются по луже автомобили: никто знает, что под мутной водой. Потенциально опасный участок находится напротив дома № 77 на улице Чапаева. И это, считается, «озеро» еще подсохло.

«Появляется часто, после ближайшего дождя. Сильно разливается, бывает, что до бордюра доходит. Мамы с колясками пройти не могут, очень некомфортно», - рассказала молодая женщина.

Даже те, кто передвигается на машине, стараются объезжать участок.

«Я часто езжу на такси, и приходится выслушивать, как водители ругаются: почему до сих пор дорогу не сделают, вроде новый район, много молодых семей. Хотелось бы, конечно, чтобы проблему решили», - отметила местная жительница.

Ямы, появившиеся в низине, стали идеальными емкостями для воды. К тому же в микрорайоне для переселенцев изначально не предусмотрели ливневку.

Во время серьезных осадков заливает не только эту часть дороги, но и дворы.

И есть еще одна проблема, проявившаяся сразу после постройки домов: твердое покрытие стало уходить вниз.

«Да прямо на следующий год и поехало. Мы вселялись - уже неровно было, и до сих пор не сделали», - сообщила пензячка.

С тех пор мало что изменилось. Латают в одном месте - уходит покрытие в другом.

«Здесь асфальт проваливается. Когда сделали дорогу, изначально он проваливался. было видно. Уже и грунт провалился, камни виднелись, и с каждом годом все глубже и глубже. Машины застревали», - пояснила девушка.

Обустройство ливневки, капитальный ремонт асфальта - этого жители микрорайона для переселенцев ждут давно.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

К тому же в микрорайоне для переселенцев изначально не предусмотрели ливневку.
В Заре тоже много чего не предусмотрели... Но дела закрыты,за истечением срока давности.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На улице Чапаева остро не хватает ливневок и хорошего асфальта
Во всей Пензе остро не хватает ливневок и хорошего асфальта. Даже центральные дороги без ливнёвки.

Гость||

Гость писал(a):

В Заре тоже много чего не предусмотрели...
Гетто ведь.

Гость||

Его по всему городу нехватает

Гость||

Гость писал(a):

Обыск у зам. губернатора по ЖКХ Ростовской области. Изъяли 500 млн. рублей наличкой, 10 млн. долларов наличными, 7 млн. евро наличными и арестовали счёт Альфабанке, открытый на подставной фонд на 900 млн рублей.
За Белозерцева непонятно, чем 5 лет занимался, себе даже не наворовал , лошара.

Гость||

Гость писал(a):

За Белозерцева непонятно, чем 5 лет занимался, себе даже не наворовал , лошара.
Так сыновей же не трясли.

Гость||

воруют, поэтому и ливневок и дорог нет

Имя: Гость
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