На улице Чапаева остро не хватает ливневок и хорошего асфальта

11.06.2021 | 19:47

С осторожностью передвигаются по луже автомобили: никто знает, что под мутной водой. Потенциально опасный участок находится напротив дома № 77 на улице Чапаева. И это, считается, «озеро» еще подсохло.

«Появляется часто, после ближайшего дождя. Сильно разливается, бывает, что до бордюра доходит. Мамы с колясками пройти не могут, очень некомфортно», - рассказала молодая женщина.

Даже те, кто передвигается на машине, стараются объезжать участок.

«Я часто езжу на такси, и приходится выслушивать, как водители ругаются: почему до сих пор дорогу не сделают, вроде новый район, много молодых семей. Хотелось бы, конечно, чтобы проблему решили», - отметила местная жительница.

Ямы, появившиеся в низине, стали идеальными емкостями для воды. К тому же в микрорайоне для переселенцев изначально не предусмотрели ливневку.

Во время серьезных осадков заливает не только эту часть дороги, но и дворы.

И есть еще одна проблема, проявившаяся сразу после постройки домов: твердое покрытие стало уходить вниз.

«Да прямо на следующий год и поехало. Мы вселялись - уже неровно было, и до сих пор не сделали», - сообщила пензячка.

С тех пор мало что изменилось. Латают в одном месте - уходит покрытие в другом.

«Здесь асфальт проваливается. Когда сделали дорогу, изначально он проваливался. было видно. Уже и грунт провалился, камни виднелись, и с каждом годом все глубже и глубже. Машины застревали», - пояснила девушка.

Обустройство ливневки, капитальный ремонт асфальта - этого жители микрорайона для переселенцев ждут давно.