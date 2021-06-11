Из жизни

На Красной, 33, почти сутки ждали решения проблем с канализацией

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Полная ванна, ведра, тазы - куда только не набирали сточную жидкость жильцы дома на Красной, 33, ведь слить ее было некуда. А вода поднималась из унитазов, раковин, выплескивалась на пол.

Первыми засор обнаружили в 18-й квартире. Хозяин попытался самостоятельно прочистить трубы, но понял, что не справляется.

«Он около 10 часов связался через диспетчера с аварийной службой. К тому времени мы дома наполнили все, что можно было наполнить. В первый раз они приехали в 15:40», - сообщила жительница дома.

В это время в соседней квартире тоже боролись с утечкой. Жилец вернулся домой около 15:00.

«Обнаружил, что совмещенный санузел полностью затоплен. Все, что было у нас, просочилось вниз и дальше, короче, две нижние квартиры тоже затопило», - рассказал хозяин квартиры № 19.

В УК «Центр Плюс» по ОЖФ подали заявку, но ее по истечении времени отклонили, поскольку сантехники потрудились в соседней квартире. Их усилий по прочистке надолго не хватило. Беда вернулась, и в 19:00 в двух пострадавших квартирах и на нижних этажах ждали появления мастеров.

Пострадавшие хотели составить акт, но в компании велели ждать до завтра. Единственным, кто отреагировал сразу, стал сотрудник районного отдела полиции. Он как очевидец помог зафиксировать происходящее.

Ночью жильцы все отмыли, поскольку спать в таких условиях не могли. А потом почти сутки ждали, когда же УК составит акт.

«Нам обещали, что подъедут примерно в половине второго. Ждем, получается, больше получаса, а никто не приезжает», - зафиксировала жительница дома.

Эта история - о нарушении правил предоставления коммунальных услуг жильцам, их прав. Пострадавшие непременно сообщат в госжилстройтехинспекцию.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

А как же ка-ка?

Гость||

И куда же Маша нужду справить ходила всё это время ?

Имя: Гость
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