На Красной, 33, почти сутки ждали решения проблем с канализацией

11.06.2021 | 19:15

Полная ванна, ведра, тазы - куда только не набирали сточную жидкость жильцы дома на Красной, 33, ведь слить ее было некуда. А вода поднималась из унитазов, раковин, выплескивалась на пол.

Первыми засор обнаружили в 18-й квартире. Хозяин попытался самостоятельно прочистить трубы, но понял, что не справляется.

«Он около 10 часов связался через диспетчера с аварийной службой. К тому времени мы дома наполнили все, что можно было наполнить. В первый раз они приехали в 15:40», - сообщила жительница дома.

В это время в соседней квартире тоже боролись с утечкой. Жилец вернулся домой около 15:00.

«Обнаружил, что совмещенный санузел полностью затоплен. Все, что было у нас, просочилось вниз и дальше, короче, две нижние квартиры тоже затопило», - рассказал хозяин квартиры № 19.

В УК «Центр Плюс» по ОЖФ подали заявку, но ее по истечении времени отклонили, поскольку сантехники потрудились в соседней квартире. Их усилий по прочистке надолго не хватило. Беда вернулась, и в 19:00 в двух пострадавших квартирах и на нижних этажах ждали появления мастеров.

Пострадавшие хотели составить акт, но в компании велели ждать до завтра. Единственным, кто отреагировал сразу, стал сотрудник районного отдела полиции. Он как очевидец помог зафиксировать происходящее.

Ночью жильцы все отмыли, поскольку спать в таких условиях не могли. А потом почти сутки ждали, когда же УК составит акт.

«Нам обещали, что подъедут примерно в половине второго. Ждем, получается, больше получаса, а никто не приезжает», - зафиксировала жительница дома.

Эта история - о нарушении правил предоставления коммунальных услуг жильцам, их прав. Пострадавшие непременно сообщат в госжилстройтехинспекцию.