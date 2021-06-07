На Земляничной улице в Заре 8 лет самотеком идет чистая вода

07.06.2021 | 20:00

На улице Земляничной жителям поливать огороды для хорошего урожая не нужно: воды у них на огородах предостаточно. Кое-где даже столько, что, наоборот, ничего не растет в сплошном болоте.

«С месяц, наверное, или чуть больше. Мешает всем, занимаются самоделом, кто-то отводит к соседям», - рассказала владелица участка.

Источник искать не нужно - живоносная влага вытекает из колодца. Люди уже сообщали, что ресурс тратится неразумно, но реакции нет.

Ничего удивительного, ведь буквально в нескольких сотнях метров уже лет восемь как сложилась похожая ситуация. За домом откуда-то из-под земли поднимается вода - по анализам, очищенная. Мер никаких не принимается, хотя все затекает под здание.

«Трещины идут по трем стенам года два. Сначала они были на одной стене и мелкие, потом, когда дом усаживался, стали шире», - констатировала хозяйка терпящего бедствие дома.

Имущество тоже страдает, хоть и не настолько сильно.

«Заливали у ворот бетон, тратили на это деньги - сейчас бетона нет. Приезжали, забили чопик, через час опять начало течь», - пояснила жительница поселка.

Сети считаются бесхозяйными. Когда застраивалась Заря, трубы никому не передали на баланс, а желающих принять их сейчас, когда уже требуется серьезный ремонт, нет.