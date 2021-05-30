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Из жизни

В Заре из-за утечки на сетях водоснабжения рушится жилой дом

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Прежний хозяин ничего не сказал о скрытой проблеме, а новые владельцы обнаружили ее не сразу. На участке за домом № 13 на Земляничной улице полянка оказалась немного мокрой.

Сначала на это не обратили внимание, но когда пятно долго не просыхало, стали присматриваться. Оказалось, с годами площадь росла, пока настоящее болото не захватило большую территорию.

Сажать тут нельзя, ходить тоже. Можно провалиться в скрывающуюся за травой жидкую почву по колено.

«Мы купили дом пять лет назад, и тогда это уже было. Потом стала сильнее разрастаться проблема. И сейчас дошло до того, что в доме начали трескаться стены. Видно воду, ее везде видно», - рассказала местная жительница Виолетта.

Топь сплошная. Загадочности ситуации придает то, что откуда вода, неясно. Трубы в колодце проходят только сточные, для отвода дождевой воды, но местные жители проводили анализ жидкости: она оказалась питьевой.

Значит, прорыв на сетях где-то выше по склону. Искали у соседа, но ничего не нашли.

Представители ресурсоснабжающей организации вообще отказываются помогать, говорят, что коммуникации в Заре прокладывали сами новоселы еще в 90-х годах прошлого века, на баланс их никто не принял. Так что ищите и ремонтируйте своими силами. А что делать людям, непонятно. Их имущество под угрозой.

«Это все идет под дом. Соответственно, влажность в доме, и лопаются стены», - пояснила Виолетта.

Это не преувеличение. Трещины постепенно разрастаются. Причем появляются они не на наружной стене, а на внутренней. То есть, видимо, дом проседает посередине.

«Трещины появились, наверное, года два назад. Сначала они были меньше и по одной стене, потом стали больше. Это все опасно, поэтому мы начали разбираться, почему течет вода. И боимся, что крыша может начать садиться и потом упасть», - поделилась Виолетта.

Если на участке вода вяло просачивается на склоне и распространяется по поляне, то чуть ниже она попадает в систему ливневки и из-под забора льется уже шумным потоком.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Заре из-за утечки на сетях водоснабжения рушится жилой дом
Частный сектор в Заре тоже гетто.

Понастроили тип-ляп в 90-е и теперь просят о помощи за казённый счёт:

penzainform.ru писал(a):

Представители ресурсоснабжающей организации вообще отказываются помогать, говорят, что коммуникации в Заре прокладывали сами новоселы еще в 90-х годах прошлого века, на баланс их никто не принял. Так что ищите и ремонтируйте своими силами.

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