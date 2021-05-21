Из жизни

На улице Рахманинова за месяц не смогли убрать спиленные ветки

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Месяц прошел с момента обрезки деревьев у спортивной площадки на улице Рахманинова в квадрате домов № 49, 51 и других. Рабочие МУП «Зеленое хозяйство» обрубили ветки по заявке от населения.

«Второй или третий год добиваются опиловки аварийных деревьев. В прошлом году подняли этот вопрос на самом высшем уровне. Приезжали из «Зеленхоза», фотографировали аварийные деревья», - рассказал старший по дому № 49 на улице Рахманинова Ярослав Николаевич.

Кто-то порадовался, когда в апреле 2021-го увидел рабочих, кто-то огорчился: зеленых великанов жалко. Теперь же у большинства все меньше положительных эмоций. Ветки не вывезены. Они заняли половину спортивного объекта, кучами сложены рядом.

Кто-то из местных не выдержал, перебросил сучки за ограду площадки.

«Просто повыбрасывали за борт, и все. Может, сами играющие дети, подростки. А с той стороны вообще ничего не убрано, все завалено ветками», - отметил местный житель Станислав Юрьевич.

Спортивная площадка на Рахманинова пользуется популярностью, будучи единственной на десяток, если не больше, многоэтажек. Но месяц простаивала, вернее, служила складом для сучков. Вопрос, когда вывезут обрубки, остается открытым.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Совсем обнаглели. За месяц им не убрали... Подождите немного,2-3года и всё перегниёт.

Гость||

Депутутка на месте была? Бездельники с администрации ?

Имя: Гость
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