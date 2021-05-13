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Из жизни

Над тротуаром на улице Ворошилова нависли ветви огромных тополей

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Огромные тополя раскинули свои разросшиеся ветки прямо над головами прохожих, идущих по тротуару на улице Ворошилова. Мало кто смотрит вверх.

«Опасно? Не обращала внимания. Действительно, большой. Надо убрать, навести здесь порядок какой-то. здесь и дети, и старики ходят - все. Надо облагородить», - отметила пензячка.

Не смотрят на то, что наверху, и другие прохожие.

«Следить надо за старыми. Вот наклонилась ветка - уже понятно: надо срезать ее. А не все поголовно уничтожать. Просто следить, которые наклонились. За этим «Зеленое хозяйство» должно следить», - рассказал горожанин.

Падение тополей - вещь нередкая: древесина у них довольно хрупкая. ЧП (к счастью, без серьезных последствий для прохожих) случались и на улице Ворошилова.

«Было, да, видела я. Когда сильный ветер - падали ветки. Так-то у нас зеленый город, хороший. Я сейчас шла и думала, как же у нас хорошо в Пензе, раньше было даже еще больше зелени», - сообщила женщина.

Старые насаждения нужно обновлять, Ведь они представляют реальную опасность. Есть примеры, когда тополя внезапно падали на улице Собинова, на Титова, Рахманинова, Ульяновской, и это только те случаи, которые «Служба 11» снимала в 2019 и 2020 годах. А что-то не попало в объектив видеокамеры.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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