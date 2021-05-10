Во дворе на улице Бородина растеклась большая и глубокая лужа

10.05.2021 | 20:11

Крупные ямы, самая низкая точка рядом с многоэтажкой и теневая сторона - все способствует тому, чтобы вода надолго застаивалась. Водители не видят в мутной толще неровностей, а пешеходы ругаются на автомобилистов, ведь те нередко окатывают жижей.

«Брызгают - даже сидеть нельзя, вода в стороны летает. Женщина сидела - всю ее облили», - рассказала пенсионерка.

Винить автомобилистов в том, что они намеренно так делают, нельзя: те рискуют колесами. По словам местных, ямы образовываться стали давно.

«Как ходим, так и ездим. Никто не хочет нам помочь», - отметила женщина.

Бабушки на соседней лавочки на вопрос про проезжую часть отреагировали еще более эмоционально.

«Бессовестное у нас состояние, отвратительное, ни стыда, ни совести нет! Вот вам и пожалуйста!» - возмутилась местная жительница.

«А уж если дождик пойдет, то тут вообще заплыв можно делать. Столько шоферов, могли бы и сами уже что-то организовать, раз не думают власти о нас», - заявила горожанка.

Между тем существует транспортный налог, который платят водители, и он должен идти на ремонт дорог.