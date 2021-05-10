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Из жизни

Во дворе на улице Бородина растеклась большая и глубокая лужа

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Крупные ямы, самая низкая точка рядом с многоэтажкой и теневая сторона - все способствует тому, чтобы вода надолго застаивалась. Водители не видят в мутной толще неровностей, а пешеходы ругаются на автомобилистов, ведь те нередко окатывают жижей.

«Брызгают - даже сидеть нельзя, вода в стороны летает. Женщина сидела - всю ее облили», - рассказала пенсионерка.

Винить автомобилистов в том, что они намеренно так делают, нельзя: те рискуют колесами. По словам местных, ямы образовываться стали давно.

«Как ходим, так и ездим. Никто не хочет нам помочь», - отметила женщина.

Бабушки на соседней лавочки на вопрос про проезжую часть отреагировали еще более эмоционально.

«Бессовестное у нас состояние, отвратительное, ни стыда, ни совести нет! Вот вам и пожалуйста!» - возмутилась местная жительница.

«А уж если дождик пойдет, то тут вообще заплыв можно делать. Столько шоферов, могли бы и сами уже что-то организовать, раз не думают власти о нас», - заявила горожанка.

Между тем существует транспортный налог, который платят водители, и он должен идти на ремонт дорог.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Все дворы сейчас выглядят наподобие, такое ощущение дела до этого абсолютно никому нет

Гость||

А вы ее отхлебните.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бабушки на соседней лавочки на вопрос про проезжую часть отреагировали еще более эмоционально.
Когда сделалаю дворовые тролейбусы для пенсионеров по интересам? Бабка будет в тролейбусе сидеть, с такими же, игры шарады, кондуктор, водительница будет "бжжжжж" и "остановка такая то" озвучивать! Весь тролейбусный парк на соц.нужды привлечете!

Имя: Гость
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