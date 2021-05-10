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Из жизни

Автомобилисты рискуют машинами из-за ямы на проспекте Победы

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Выезд на проспект Победы - одновременно въезд во дворы к домам № 113, 115, а также к многоэтажкам на Ульяновской. Котлован образовался на дороге: ширина - от бордюра до бордюра, длина - метров шесть. В дожди он наполняется грязной жижей, машины с низкой посадкой заливает по самый капот.

«Ходит помоечная машина, в ней 30 тонн, она давит», - рассказал пенсионер Яков Никифорович.

Коммуникации ремонтировали давно. Качественно восстановили покрытие или нет, уже не понять. Но нагрузка на дорогу столь велика, что бетонную плиту раздробило на куски.

«Душа болит о других людях. Это что же? Человек работает, машину купит еле-еле, а тут никто не хочет сделать. Они же налоги платят - куда идут?» - отметила местная жительница Любовь Ивановна.

Автовладельцы писали обращения, в том числе оставляли жалобу в Instagram. Управление ЖКХ ответило, что дорога относится к общему имуществу собственников МКД, город не обязан содержать такие проезжие части. Отвечает за подобное управляющая компания, в данном случае - ЖСК в одном доме и ТСЖ в соседнем.

Но дорогой пользуются и сотни автовладельцев, не живущих в домах № 113 и 115. А еще ездит мусоровоз и на контейнерную площадку выносят бытовые отходы обитатели многоэтажек на Ульяновской.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Был такой тележурнал с Клейнерманом, "Фитиль" на 9м рубильнике. 40 лет прошло, ничего не поменялось. У Пензы это карма такая видимо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Душа болит о других людях. Это что же? Человек работает, машину купит еле-еле, а тут никто не хочет сделать. Они же налоги платят - куда идут?» - отметила местная жительница Любовь Ивановна.
Бабе с промытыми мозгами.

Объясняю на пальцах:

1) Нищеброды не должны покупать личные автомобили, ибо они заведомо не могут нести всю полноту ответственности за своё транспортное средство и создают геморрой ВСЕМ. Личный автомобиль необходимо обслуживать, содержать и хранить на ПАРКОВКЕ, а не под окнами квартир или перед подъездом.;

2) НАЛОГИ платят все. У автомобилистов нет никаких особых прав;

3) Дорога входит в земельный участок многоквартирного дома и принадлежит на праве общедолевой собственности собственникам многоквартирного дома. Здесь действует ЖК РФ. Собственники хотят - ремонтируют дорогу. Не хотят - их выбор.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но дорогой пользуются и сотни автовладельцев, не живущих в домах № 113 и 115.
Таким образом без установки шлагбаума ремонт дороги заведомо нецелесообразен. Собственники домов № 113 и 115 на проспекте Победы должны принять решение об установке шлагбаума и только потом тратить деньги на ремонт дороги.

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