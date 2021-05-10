Автомобилисты рискуют машинами из-за ямы на проспекте Победы

10.05.2021 | 20:49

Выезд на проспект Победы - одновременно въезд во дворы к домам № 113, 115, а также к многоэтажкам на Ульяновской. Котлован образовался на дороге: ширина - от бордюра до бордюра, длина - метров шесть. В дожди он наполняется грязной жижей, машины с низкой посадкой заливает по самый капот.

«Ходит помоечная машина, в ней 30 тонн, она давит», - рассказал пенсионер Яков Никифорович.

Коммуникации ремонтировали давно. Качественно восстановили покрытие или нет, уже не понять. Но нагрузка на дорогу столь велика, что бетонную плиту раздробило на куски.

«Душа болит о других людях. Это что же? Человек работает, машину купит еле-еле, а тут никто не хочет сделать. Они же налоги платят - куда идут?» - отметила местная жительница Любовь Ивановна.

Автовладельцы писали обращения, в том числе оставляли жалобу в Instagram. Управление ЖКХ ответило, что дорога относится к общему имуществу собственников МКД, город не обязан содержать такие проезжие части. Отвечает за подобное управляющая компания, в данном случае - ЖСК в одном доме и ТСЖ в соседнем.

Но дорогой пользуются и сотни автовладельцев, не живущих в домах № 113 и 115. А еще ездит мусоровоз и на контейнерную площадку выносят бытовые отходы обитатели многоэтажек на Ульяновской.