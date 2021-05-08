Разбитая дорога в 5-м Виноградном проезде тонет в грязи

08.05.2021 | 16:30

Дорога, ведущая от дома № 28 в 5-м Виноградном проезде к 24-му строению, разбита и покрыта слоем грязи, показывает местная жительница. Она часто использует этот короткий путь к остановке.

«Сами, своими силами помост натаскали. Какая-то «Энергосвязь», непонятно чья организация, брошенное здание три года назад отремонтировали, и пошли машины», - пожаловалась Надежда Федоровна.

Ездят тут не только легковушки, но и грузовики.

«Всю дорогу разбили. В дерево врезались, я в два часа ночи видела. На доме адрес был - тоже сшибли, краном», - рассказала горожанка.

На дороге твердое покрытие когда-то было, хотя сейчас, видя жижу под ногами, и не скажешь.

Чтобы не пачкать обувь, активисты сами нашли и уложили доски. По этим мосткам и ходят люди.