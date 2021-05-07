Пассажиры на Воронова вынуждены ждать транспорт под открытым небом

07.05.2021 | 21:04

Очередной пример нерасторопности, говорит жительница дома № 8 на улице Воронова. Там старый остановочный павильон, как и другие в городе, решили заменить на конструкцию нового образца. Но ждать ее людям приходится слишком долго.

«Здесь ларек стоял, его забрали, продали. Вам, говорят, новый поставят. А когда поставят теперь, не знаю», - рассказала Людмила Михайловна.

Время года выбрали крайне неудачное, считает женщина. Весной часто идут дожди, дует холодный ветер. Спрятаться от непогоды некуда. Плюс транспорта ждут и пожилые люди с больными ногами. Им приходится еще тяжелее.

«Она нормально у нас стояла, нам хватило бы. Но забрали», - отметила местная жительница.

С такими же проблемами сталкиваются и жители других улиц. Как правило, с момента сноса старых павильонов до установки новых проходит месяц или даже больше.

Горожане удивляются, неужели за годы нельзя было отработать механизм быстрой замены.