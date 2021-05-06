На улице Воронова с субботника лежит гора мешков с мусором

06.05.2021 | 21:01

Плохой пример подрастающему поколению, возмущается жительница дома № 8 на улице Воронова. Гора мешков, в которые были собраны мусор и листва, высится прямо перед входом в школу.

«К субботнику собрали - и все. Все лежит», - отметила Людмила Михайловна.

Некоторые пакеты уже порвались. Остальные тоже скоро придут в такое состояние, что не смогут хранить содержимое. Усилия добровольцев окажутся напрасными. Подобное уже было.

«Это не в первый раз. Порвалось, и понеслось по двору. Уж сразу бы собрали, а то месяцами лежит и все разносится потом», - пожаловалась женщина.

Такое отношение коммунальных служб Людмила Михайловна наблюдает не только в 2021-м, поэтому списать задержку в работе на пандемию нельзя. Похожая картина возмущает в последние несколько лет.

«Никогда оперативно не вывозят», - пояснила местная жительница.

Ей хочется, чтобы активисты по-прежнему выходили на очистку территорий, зная, что их труд не окажется напрасным.