Из жизни

На улице Воронова с субботника лежит гора мешков с мусором

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Плохой пример подрастающему поколению, возмущается жительница дома № 8 на улице Воронова. Гора мешков, в которые были собраны мусор и листва, высится прямо перед входом в школу.

«К субботнику собрали - и все. Все лежит», - отметила Людмила Михайловна.

Некоторые пакеты уже порвались. Остальные тоже скоро придут в такое состояние, что не смогут хранить содержимое. Усилия добровольцев окажутся напрасными. Подобное уже было.

«Это не в первый раз. Порвалось, и понеслось по двору. Уж сразу бы собрали, а то месяцами лежит и все разносится потом», - пожаловалась женщина.

Такое отношение коммунальных служб Людмила Михайловна наблюдает не только в 2021-м, поэтому списать задержку в работе на пандемию нельзя. Похожая картина возмущает в последние несколько лет.

«Никогда оперативно не вывозят», - пояснила местная жительница.

Ей хочется, чтобы активисты по-прежнему выходили на очистку территорий, зная, что их труд не окажется напрасным.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Конечно надо по-прежнему выходить на очистку территорий, но только пора бы соображать, что нехорошо ветки и листья складывать в мешки пластиковые.

Гость||

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