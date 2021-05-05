Пензенцы просят привести в порядок территорию у детсада на Куйбышева

Родители-энтузиасты трудились на территории «Детствограда», дошкольного учреждения на улице Куйбышева. Вместе с сотрудниками они все прибрали, вынесли мусор в контейнеры, подчистили у ограды - стало красиво.
Но за пределами, на подходах к зданию, беспорядок.
Воспитанник детсада высказал свое мнение.
«Люди о природе на заботятся и все везде накидывают», - отметил юный пензенец Данила.
От кустарника пользы минимум - дикие заросли, в которых запутался разноплановый мусор. И ветром нанесло, и люди постарались.
«Я думаю, кто рядом живет, те накидывают. Ничего не меняется - как есть это все, так и есть», - рассказала горожанка Вера.
Представители детского сада пояснили, что уже обращались за помощью в администрацию района. Но бригада активистов пока не прибыла.
penzainform.ru писал(a):Ха-ха. Теперь оказывается муницмпальные земли активисты должны обустраивать бесплатно? Зато мы делаем ракеты и покорили Енисей.....