Пензенцы просят привести в порядок территорию у детсада на Куйбышева

05.05.2021 | 21:04

Родители-энтузиасты трудились на территории «Детствограда», дошкольного учреждения на улице Куйбышева. Вместе с сотрудниками они все прибрали, вынесли мусор в контейнеры, подчистили у ограды - стало красиво.

Но за пределами, на подходах к зданию, беспорядок.

Воспитанник детсада высказал свое мнение.

«Люди о природе на заботятся и все везде накидывают», - отметил юный пензенец Данила.

От кустарника пользы минимум - дикие заросли, в которых запутался разноплановый мусор. И ветром нанесло, и люди постарались.

«Я думаю, кто рядом живет, те накидывают. Ничего не меняется - как есть это все, так и есть», - рассказала горожанка Вера.

Представители детского сада пояснили, что уже обращались за помощью в администрацию района. Но бригада активистов пока не прибыла.