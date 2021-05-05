Из жизни

Пензенцы просят привести в порядок территорию у детсада на Куйбышева

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Родители-энтузиасты трудились на территории «Детствограда», дошкольного учреждения на улице Куйбышева. Вместе с сотрудниками они все прибрали, вынесли мусор в контейнеры, подчистили у ограды - стало красиво.

Но за пределами, на подходах к зданию, беспорядок.

Воспитанник детсада высказал свое мнение.

«Люди о природе на заботятся и все везде накидывают», - отметил юный пензенец Данила.

От кустарника пользы минимум - дикие заросли, в которых запутался разноплановый мусор. И ветром нанесло, и люди постарались.

«Я думаю, кто рядом живет, те накидывают. Ничего не меняется - как есть это все, так и есть», - рассказала горожанка Вера.

Представители детского сада пояснили, что уже обращались за помощью в администрацию района. Но бригада активистов пока не прибыла.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Представители детского сада пояснили, что уже обращались за помощью в администрацию района. Но бригада активистов пока не прибыла
Ха-ха. Теперь оказывается муницмпальные земли активисты должны обустраивать бесплатно? Зато мы делаем ракеты и покорили Енисей.....

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