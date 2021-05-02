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Из жизни

Участок на ул. Титова три года остается невидимым для коммунальщиков

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Невидимое для коммунальных служб место появилось на улице Титова. Они упорно игнорируют его, идут мимо, словно не замечают. Зато пристально смотрят жители на треугольник между боковыми фасадами домов № 6 и 15а.

По словам Раисы Павловны, много пыли, листьев накопилось, слои спрессовались.

«Это грязь, это не асфальт. Все зашло в грязь, бордюра-то нет», - пояснила женщина.

Во время двух последних субботников дворники потрудились на славу. Они почистили участки у домов, набили мешки мусором. А уголок между домами снова обойден вниманием.

«Как ветер - все по окнам. Три года здесь никто не убирает. Не наша территория и все. Кому-то она принадлежит, кто-то должен ее убрать!» - возмутилась Раиса Павловна.

Район выглядит неухоженным, несмотря на попытки привести в порядок придомовые участки. Один уголок убрали, а с неочищенного ветер тут же перекинул мусор.

«Дети ходят в школу. Пылище, аллергия. Никому не надо ничего», - пожаловалась горожанка.

Раиса Павловна посетовала: лет пять назад она не стала бы просить обратить внимание на бесхозную территорию, сама собрала бы мусор в мешки. Сейчас сил мало.

Другие активисты облагораживают участки у своих домов, а этот снова остался без присмотра.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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