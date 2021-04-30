Огромная лужа во дворе на улице Бородина мешает движению

30.04.2021 | 20:50

Пешеходы стараются обойти, а то и перепрыгнуть водную преграду, автомобилисты едут напрямик - им ничего другого не остается. У торца дома № 3 на улице Бородина разлилась лужа, глубину которой сложно определить. Что под мутной рябью, знают только старожилы, и лишь они могут относительно без последствий преодолеть участок дороги, требующий ремонта.

«Давно уже, год точно. Здесь из-за старости асфальт разрушился, а там бордюры поставили и вода не уходит, скапливается все здесь. Раньше вода уходила на газон», - рассказал местный житель Александр.

«Одна вода! Асфальт - даже не говорите! Когда приезжал кто-то, сказали: сделаем. И до сих пор «делают», - сообщила местная жительница Валентина Ивановна.

В момент съемки ситуация с тротуаром оказалась терпимой, могло быть и хуже.

«Заливает практически до первого подъезда, стоит огромная лужа. Мы пытаемся по кочкам пробраться. Автомобилисты периодически закладывают кирпичом глубокие ямы, но на долгое время не хватает», - отметил он.

Жители дома № 3 на улице Бородина страдают не только от водоема во дворе - еще один скрыт от глаз прохожих. Зато про него отлично знают люди из многоэтажки. Его нельзя не чувствовать, если квартира на первом этаже.

«Нечем дышать, мать жалуется, плачет. Приезжают, почистят - через какое-то время снова начинается! У меня двое детей. Бывает, от запаха голова начинает болеть, окна открываешь, а сквозняк, долго нельзя», - пояснил мужчина.

«Нечистотами пахло невыносимо, дышать нечем было, все окна открывали в подъезде. Часто у нас пахнет», - пожаловалась Валентина Ивановна.

В самом конце пути подстерегает третья ловушка - открытый колодец с покрышкой от грузовика.

«Наверное, машина наехала и так оно и получилось. Там не один колодец, сбоку еще. Колодцы одни», - добавила женщина.

Местные жители говорят, что уже привыкли.