Из жизни

На проспекте Победы местные жители замусорили парковую зону

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Стихия побушевала и ушла, а вот следы ее присутствия остались - прямо за общежитием № 80 на проспекте Победы. Хотя кроме природного фактора сказался и человеческий. В парковой зоне между домом и школой много мусора.

Ученики, которые пролезают через отверстие в заборе, видят такую картину, с малых лет привыкая к ней. Возможно, и сами добавляют - раз взрослые не следят за собой, детям тоже можно. Женщина из частного сектора говорит, что здесь много кто кидает всякое на землю.

«Ребятишки целый пакет выкинули. Сейчас ругались, а что толку? Взяли пакет и выкинули», - рассказала Валентина.

Таких нужно штрафовать, но некому - круглосуточные рейды не проводятся. Необходимо решать и проблему расчистки зеленой зоны от опавших веток. Тут даже целые стволы лежат.

«А кто будет убирать? У нас здесь нет никого. Сами убираем, люди даже вот убрались. И не на мусорку, а по другую сторону ветки кладут. Ругаемся, а толку-то от этого? Обнаглел народ, больше ничего не скажешь», - пожаловалась Валентина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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