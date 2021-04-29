Из жизни

Пензенец о дороге на Шуисте: На забор лезут, чтобы пройти

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Самая трудная дорога к двум зданиям детского сада № 101 и к второму корпусу школы № 66 (бывшей 10-й) проходит по улице Макаренко. Участок - всего 500 метров, но лучше преодолеть 5 километров по ровному пути, чем этот отрезок по бездорожью, считают пешеходы с Шуиста.

«Он весь разбит напрочь, тут живого места нет. Одно название только от асфальта осталось, на забор лезут, чтобы пройти. Невозможно! Детей в школу ведут, в садик с колясками. Как коляску везти? Тут даже не придумаешь, с какой стороны обходить», - отметил местный житель Сергей Владимирович.

Примерно от 10-го дома на Макаренко до 67-го на Клары Цеткин тянется полоса, состоящая из луж, кочек и выбоин.

«Я инвалид I группы - у меня потеря зрения. Хорошо, что меня муж сопровождает, а если вот человек без сопровождения? На колясках - как? Как быть?» - пожаловалась Любовь Егоровна.

Жители Шуиста грамотные и понимают: шанс сделать дорогу есть только по программе по исполнению наказов избирателей. Осенью ходили к депутату.

«Обещали сделать и до сих пор «делаем». Дороги нет», - сообщила Мария Ивановна.

По депутатской программе планируется выровнять в окрестностях лишь 1-й Красносельский проезд. Сколько в таком случае еще придется месить грязь воспитанникам детских садов, их родителям и школьникам, неизвестно.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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