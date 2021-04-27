Из жизни

В Пензе активист борется за ремонт дороги на улице Попова

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Главное - порядок, уверен Николай Петрович. Неутомимый активист, инициатор изменений во дворе и вокруг дома № 72 на улице Попова поставил перед собой две цели.

Первая - убрать с территории странного вида сооружение для отдыха. Оно портит внешний вид. С ним согласился и слуга народа.

«Это было перед началом сентября. Посмотрел на эту курилку, говорит: «Три скамеечки сделаю в этом году, а в следующем бордюр положим, чтобы машины не заезжали на газон, завезем щебенку», - рассказал Николай Петрович.

Это - вторая цель активиста. За нормальную дорогу он борется не первый год. Ведь асфальт, по его словам, как уложили при строительстве высотки, так и никогда не обновляли.

«50 метров - неужели тяжело сделать?» - отметил мужчина.

Чиновники прислали бумаги, из которых следует, что обновления проезжей части ждать не следует из-за законодательных нюансов.

«Здесь нужно делать межевание территории, если частная, надо покупать». А я говорю, эта территория федеральная, и делать ее необходимо! В плане территорий государственной кадастровой палаты по Пензенской области написано, что земля это федеральная», - сообщил активист.

Тем не менее Николай Петрович не собирается сдаваться. Беспорядок нужно устранять - уж слишком контрастно он смотрится на фоне ухоженного чистого двора.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Спасибо, Николай Петрович!

Д-р Шаффхаузен||

А что скажет на это Мотовилов?

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