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Из жизни

Жителей дома на Попова пугает соседство с горевшей квартирой

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Недолго наслаждались тишиной и покоем обитатели Попова, 16, - месяца полтора, пока домой не вернулся один из выживших в страшном пожаре. 9 июля прошлого года в квартире на втором этаже погибли трое: отец с сыном и гостья.

Трагедия не стала неожиданностью для соседей - они ждали беды со дня на день. Накануне ночью, услышав пьяные вопли, снова набрали 02.

«Нас не единожды топили, поджигали. И когда случилась беда, я сама лично четырежды вызывала полицию, полиция приехала только вместе с пожарными, когда уже все полыхало! Что ждать дальше?» - пожаловалась жительница дома Наталья Геннадьевна.

Осенью в квартире объявился чудом выживший второй сын погибшего.

«На сегодняшний день мы имеем точно такие же проблемы. Мы регулярно вызываем полицию, буквально два дня назад в 3 часа ночи мы обнаружили точно такое же задымление, зашли в квартиру. В квартире товарищи что-то грели на газовой плитке, сами спали», - сообщила жительница дома Ольга.

В квартире нет электричества, воды - отрезаны за долги. Почти 20 000 за питьевую не заплатил мужчина.

«После 22:00 мы не шумим, здесь только я остаюсь и рабочие. Больше не будет проблем», - заявил житель дома.

Мужчина уверяет, что тишина наступит, как только он закончит ремонт. Соседи не верят. И заодно напоминают управляющей компании «Центр Плюс» про обещание сделать ремонт в подъезде - стены и потолки все такие же закопченные после июльского пожара.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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