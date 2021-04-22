Из жизни

В 5-м Виноградном проезде после субботника не вывезли мусор

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Пакеты с листвой, собранной во время субботника, уже рвутся. Усилия людей окажутся бесполезными, уверены все, кто проходит мимо дома № 22 в 5-м Виноградном проезде. Контейнерная площадка здесь далека от идеальной.

«У нас ветки и все прочее никто не убирает, не вывозит. Трудятся только дворники, они постоянно убирают», - рассказал пензенец Александр.

Горожанка, живущая рядом, наоборот, заявила, что дворника как раз и не хватает. В основном убираются немногочисленные активисты. Казалось бы, коммунальщики должны ценить их усилия и всячески поощрять инициативу, но нет, этого не происходит. Тут и у самого воодушевленного любителя порядка руки опустятся.

«Люди стараются, чтобы чисто было, собрали. Мешки прошлогодние валялись», - сообщила пенсионерка.

На контейнерную площадку жалуются не впервые. Теперь вывозят хотя бы то, что лежит в баках, а было время, когда они долго стояли переполненными, мусор лежал даже на земле.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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