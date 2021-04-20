На улице Докучаева после капремонта крыши дома пострадала дорога

Жители дома № 13 на улице Докучаева пострадали из-за капитального ремонта соседних строений. По ее словам, тяжелая техника повлияла на сохранность асфальта во дворе. Старое покрытие местами ушло вниз.
«11-й и 15-й строили, и все. У нас там трубы, здесь копали, все провалилось», - рассказала пенсионерка.
Так раньше не было.
«Там выбили, а канализация вообще, может быть, провалится в той стороне. И дальше ямы выбивают машины из 15-го и 17-го. Виноваты они», - заявила Зоя Николаевна.
То есть говорить о том, что виновата в порче асфальта исключительно техника, которая была задействована при капремонте, нельзя, уточняет пенсионерка. Но, по ее мнению, именно работы на крыше стали началом конца дороги.
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