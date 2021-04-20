На улице Докучаева после капремонта крыши дома пострадала дорога

20.04.2021 | 21:04

Жители дома № 13 на улице Докучаева пострадали из-за капитального ремонта соседних строений. По ее словам, тяжелая техника повлияла на сохранность асфальта во дворе. Старое покрытие местами ушло вниз.

«11-й и 15-й строили, и все. У нас там трубы, здесь копали, все провалилось», - рассказала пенсионерка.

Так раньше не было.

«Там выбили, а канализация вообще, может быть, провалится в той стороне. И дальше ямы выбивают машины из 15-го и 17-го. Виноваты они», - заявила Зоя Николаевна.

То есть говорить о том, что виновата в порче асфальта исключительно техника, которая была задействована при капремонте, нельзя, уточняет пенсионерка. Но, по ее мнению, именно работы на крыше стали началом конца дороги.