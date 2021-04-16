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Из жизни

В Пензе активистка сама нашла материалы для ремонта в многоэтажке

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Жительница дома № 23а на улице Дзержинского заботится об общем имуществе больше, чем сотрудники управляющей компании, которые получают зарплату за то, что обслуживают четырехэтажку.

Мария Степановна заметила, что крыша над входом в подвал сломана, воспользовалась возможностью и подошла к рабочим у соседнего дома.

«Они крышу крыли, у них остатки остались, я попросила, они дали. Я с помойки принесла дощечки, поставила. Здесь всего-навсего прибить и покрыть», - отметила она.

Мария Степановна кроме кровельного материала раздобыла даже инструмент, о чем сообщила в управляющую компанию. Просила выделить только рабочие руки, растущие из нужного места.

«Некому сделать. Железо цинковое, и доски, и гвозди, молоток возле двери стоит у меня, прямо лежит при входе - все есть. Но нет человека, а я не могу сделать», - рассказала женщина.

С таким отношением к своим обязанностям нечего и удивляться состоянию подвала. Активистка показала то, что скрыто от посторонних глаз. Она знает, что под квартирами - озеро. Процесс устранения проблемы затянулся.

«С июля прошлого года. Они привозили два насоса, ни один у них не работал. Таскали ведрами, все было залито», - сообщила Мария Степановна.

Вода то сама уходит в землю, то вновь заполняет большое помещение под квартирами. Раньше там размещался сам ЖЭК - и мастера, и бухгалтерия.

Активистка переживает за дорогостоящие счетчики, которые из-за сырости могут выйти из строя.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вода то сама уходит в землю, то вновь заполняет большое помещение под квартирами. Раньше там размещался сам ЖЭК - и мастера, и бухгалтерия.
Пора их управляющую контору возвращать на место ЖЭКа и всё наладится.

Гость||

Нормально. Хапремот.

Гость||

Гость писал(a):

Нормально. Хапремот.
Жильцы города - рабы. Те кто у нас в капремонте - наживаются. Продолжаем платить и каяться.

Имя: Гость
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