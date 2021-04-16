В Пензе активистка сама нашла материалы для ремонта в многоэтажке

Жительница дома № 23а на улице Дзержинского заботится об общем имуществе больше, чем сотрудники управляющей компании, которые получают зарплату за то, что обслуживают четырехэтажку.
Мария Степановна заметила, что крыша над входом в подвал сломана, воспользовалась возможностью и подошла к рабочим у соседнего дома.
«Они крышу крыли, у них остатки остались, я попросила, они дали. Я с помойки принесла дощечки, поставила. Здесь всего-навсего прибить и покрыть», - отметила она.
Мария Степановна кроме кровельного материала раздобыла даже инструмент, о чем сообщила в управляющую компанию. Просила выделить только рабочие руки, растущие из нужного места.
«Некому сделать. Железо цинковое, и доски, и гвозди, молоток возле двери стоит у меня, прямо лежит при входе - все есть. Но нет человека, а я не могу сделать», - рассказала женщина.
С таким отношением к своим обязанностям нечего и удивляться состоянию подвала. Активистка показала то, что скрыто от посторонних глаз. Она знает, что под квартирами - озеро. Процесс устранения проблемы затянулся.
«С июля прошлого года. Они привозили два насоса, ни один у них не работал. Таскали ведрами, все было залито», - сообщила Мария Степановна.
Вода то сама уходит в землю, то вновь заполняет большое помещение под квартирами. Раньше там размещался сам ЖЭК - и мастера, и бухгалтерия.
Активистка переживает за дорогостоящие счетчики, которые из-за сырости могут выйти из строя.
Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона!
penzainform.ru писал(a):Пора их управляющую контору возвращать на место ЖЭКа и всё наладится.