Решение проблем с дорогой у дома на Терновского, 192, зашло в тупик

10.04.2021 | 16:00

Дорога перед домом на Терновского, 192, служит автовладельцам десятка многоэтажек в районе. Она не выдерживает нагрузки, на ней с каждым сезоном все больше ям. Товарищество собственников жилья пытается сохранить проезжую часть, но попытки тщетны.

«Поток огромный: спецмашины, КамАЗы с грузом - все проезжают через наш двор. Если даже мы отремонтируем дорогу, она придет в негодность буквально через полгода. ТСЖ не может в одиночку выполнить все виды работ», - рассказал председатель ТСЖ «Уют».

Если вкладывать собственные средства, значит, придется ограничивать проезд чужих машин, ставить шлагбаум. Этот вариант приходится отмести.

«Проблема будет у соседних домов, потому что там разъехаться нельзя - объездного пути нет! Случись пожар или скорую помощь вызовут - все поедут через наш двор», - пояснила председатель ТСЖ.

«Эти трепыхания, обращения, писания, звонки - иногда обидно бывает. Нет денег для жителей. Отсылают к тому, к этому, в программу, в которую не пробьешься. Хочется, чтобы хоть кто-то проникся нашей проблемой, увидел, дал отмашку. Главное - деньги, сейчас все на них», - констатировал житель дома.

Члены ТСЖ пытались самостоятельно ликвидировать ямы: закладывали их кирпичами, уплотняли битой плиткой, засыпали мелким щебнем. Крупный в этом деле бесполезен - вылетает сразу.

Но при таком состоянии дороги помощь может быть только одна - асфальтировка. Старый материал прослужил больше 40 лет.