Пензенцы не могут ходить по тротуару на улице 8 Марта

09.04.2021 | 21:04

Тротуар есть, но ходить по нему невозможно. Многие на улице 8 Марта, 7, идут по дороге или пытаются перепрыгнуть лужу, к которой за несколько лет привыкли.

«Почти центр города, такой крупный микрорайон и, что характерно, садики и школы. Дети умеют прыгать, а я обхожу сторонкой», - рассказал местный житель Александр.

История началась несколько лет назад с того, что хотели сделать как лучше. А получилось - как всегда: уложили новые бордюры, а про асфальт на тротуаре не подумали. В итоге камни стали непреодолимым препятствием для воды. Она начала скапливаться в старом дорожном покрытии, которое оказалось ниже по уровню.

Прохожие мучаются каждую весну и осень, а также летом, во время дождя. Люди говорят: провести бы там чиновника, который подписал акт приемки работ.