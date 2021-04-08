Из жизни

Жители домов на Ворошилова оказались в окружении чужих заборов

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Скоро не то что подъехать - подойти к домам будет невозможно, говорят жители строений на Ворошилова, 24 и 26. Постепенно соседние многоэтажки окружили их заборами. Последней каплей стало появление электронного замка на калитке поблизости - сквозной путь оказался закрыт.

«Сейчас пять домов загорожены, из тех домов пожилые люди в поликлинику не могут пройти», - сообщил местный житель Василий Иванович.

Теперь, чтобы попасть на улицу Суворова (она рядом), необходимо сделать приличный крюк. Более того, к контейнерам пройти тоже нельзя.

«Нам мусор отнести некуда, здесь перекрыто, а на территории гаражей нет дороги, горы мусора. Лето будет - оттуда полезут мыши и крысы», - пожаловалась местная жительница Зинаида.

В экстренной ситуации появится реальная угроза жизни людей.

«Был пожар на моей площадке. У нас с той стороны окна. Приехали три пожарные, проехали, оттуда такси, еще машины, скорая приехала сюда - мы не могли ничего! Пришлось замки срезать», - рассказала местная жительница Антонина Семеновна.

В итоге с огнем на одной стороне дома боролись машины, которые стояли на другой, протягивая рукава.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Остались на обочине жизни, примите как неизбежное...

Гость||

В Зарю езжайте, там здорово, правда.

Гость||

Кто в тех новых многоэтажках квартиры берет, не понимаю, аналогично западной, каким забором ни обставь, это убогость.

Гость||

Заборы снести и запретить. Проход должен быть свободный!

Гость||

Заборы - чей-то очень прибыльный бизнес. Чей???

Гость||

Я живу рядом, и мне не нужны маргиналы, которые будут через двор ходить. Не дай бог машину поцарапают.

Имя: Гость
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