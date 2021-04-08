Жители домов на Ворошилова оказались в окружении чужих заборов

08.04.2021 | 20:38

Скоро не то что подъехать - подойти к домам будет невозможно, говорят жители строений на Ворошилова, 24 и 26. Постепенно соседние многоэтажки окружили их заборами. Последней каплей стало появление электронного замка на калитке поблизости - сквозной путь оказался закрыт.

«Сейчас пять домов загорожены, из тех домов пожилые люди в поликлинику не могут пройти», - сообщил местный житель Василий Иванович.

Теперь, чтобы попасть на улицу Суворова (она рядом), необходимо сделать приличный крюк. Более того, к контейнерам пройти тоже нельзя.

«Нам мусор отнести некуда, здесь перекрыто, а на территории гаражей нет дороги, горы мусора. Лето будет - оттуда полезут мыши и крысы», - пожаловалась местная жительница Зинаида.

В экстренной ситуации появится реальная угроза жизни людей.

«Был пожар на моей площадке. У нас с той стороны окна. Приехали три пожарные, проехали, оттуда такси, еще машины, скорая приехала сюда - мы не могли ничего! Пришлось замки срезать», - рассказала местная жительница Антонина Семеновна.

В итоге с огнем на одной стороне дома боролись машины, которые стояли на другой, протягивая рукава.