Жители улицы Маресьева оказались в изоляции из-за проблем с дорогой

07.04.2021 | 20:45

Жители улицы Маресьева оказались в изоляции: с одной стороны сквозной дороги нет, а с другой - сплошная жижа. И это при том, что ходят там не только люди из нескольких оставшихся домов, но и их соседи из частного сектора за путепроводом. Именно там они идут к магазинам, на остановку общественного транспорта, в детский сад и школу.

«Вот у нас дорога, которой мы пользуемся примерно лет 60. Некоторое время назад, 2-3 года, поселились строители, которые превратили дорогу в непролазную грязь», - пожаловался местный житель Игорь Васильевич.

В итоге нужно или идти в обход, или передвигаться на транспорте.

«Ездим на машине. Если ходим, то к магазинам, и идем обратно на остановку, чтобы попасть на остановку «Путепровод». А дети верхом на родителях передвигаются», - рассказала местная жительница Оксана.

Дорожное покрытие есть, но увидеть его под слоем жижи невозможно.

«Мы своими силами, за свои деньги сделали подушку, привозили щебенку, ПГС, технику нанимали, разравнивали, у нас было нормально. Предлагали решить проблему - засыпать щебенкой, утрамбовать и исключить выезд машин с грязными колесами», - отметил мужчина.

Люди говорят, что еще недавно и не представляли, что не смогут нормально выходить из домов.