На улице 8 Марта автомобилистов ждут сразу два опасных участка

07.04.2021 | 21:10

Колодец вот-вот провалится, опасаются автомобилисты на улице 8 Марта. Напротив дома № 7 асфальт подмыло потоком воды, причем произошло это еще пару недель назад.

Чтобы никто не попал в ловушку, активисты положили сверху покрышку, но отверстие увеличивается. Опытный водитель знает, что нужно быть предельно внимательным.

«Дороги весной всегда такие. Надеюсь, что в скором времени будут асфальтировать. Мы объезжаем яму», - рассказал пензенец.

В 2017-м журналисты «Службы 11» рассказывали о не очень удачной первой попытке. Рабочие укрепили ливневку, но при этом решетка оказалась выше основного уровня асфальта, вода не попадала внутрь. После выхода сюжета проблему исправили. Вот только со временем края обвалились, дорожное покрытие стало крошиться.

«Никто не хочет заделывать. Хоть бы засыпали каким-нибудь строительным мусором, но и этого не делают», - пожаловался прохожий.

О причинах провала колодца местные жители говорят: тут вина подрядчика.

«Наверное, технологические дела были не очень...» - предположил мужчина.

«Потому что течет все, размывает, разбивают машинами - поэтому. Хозяина нет», - заявил горожанин.

Как итог - сразу два опасных участка на небольшом отрезке пути.