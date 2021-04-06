Из жизни

Житель 4-го Батайского проезда о дороге: У меня жена упала здесь

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Сапоги, галоши, непромокаемые высокие ботинки - другая обувь непригодна для ходьбы по 4-му Батайскому проезду. Пока еще не совсем оттаяла мерзлая почва, есть относительно сухие участки - по ним шагают люди. Скоро все целиком покроется лужами.

«Дети, инвалиды, у нас в основном все пенсионеры. Здесь одни ямы, у меня жена упала здесь. И не раз!» - сообщил Алексей Николаевич.

«Таксисты высаживают, сюда боятся ездить, тонут. А там тупиковая улица, там еще хуже будет. Кто из деревни приезжает - знакомые, родственники: «Ой, а что у вас творится? У нас в деревне лучше, чище», - отметила Галина Борисовна.

Нельзя сказать, что 4-й и соседний 5-й Батайские проезды обделены вниманием. Туда периодически привозят гранулят.

В последнем письме из мэрии речь снова идет об асфальто-бетонной смеси для ремонта дорог. Но беда в том, что болотистая почва прожорлива и поглощает все, что высыпают на проезжую часть.

«Все Кривозерье уже заасфальтировано, остались наш 4-й Батайский проезд, 5-й, Суматовка», - рассказал Вячеслав Иванович.

Еще одну проблему заостряют жители. Она связана с мостом через реку Мойку рядом с 4-м Батайским, по которому переходят на Суматовку. На переправе гниют доски, в одной - широкая дыра. Уже был случай, когда прохожий оступился, попал в нее и только чудом не сломал ногу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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