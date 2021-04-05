Из жизни

Жители дома на Бородина засорили канализацию тряпками и одеждой

Печать

Тяжелый специфический запах раздражает жильцов Бородина, 21. Он витает по всему дому, но почему-то концентрируется сильнее в районе первого подъезда.

«Из подвала идет, невозможно зайти даже в коридор. Тошнит уже людей. Это по полмесяца», - сообщила Нина Федоровна.

По какой-то причине в техническом помещении остаются глубокие лужи.

«Месяц вроде как подышим чистым воздухом, и опять заливает. Как на помойке живем», - пожаловался житель дома.

«Я на 8-м этаже живу, и до меня доходит этот запах. Если приедут слесаря, поковыряются - немножко пропадет запах. Потом обратно», - рассказала Валентина Тихоновна.

В доме 9 этажей, 6 подъездов, 215 квартир. Не все население с пониманием относится к общему коммунальному хозяйству, комментировал руководитель управляющей компании по телефону.

«Третий подъезд - 26-го числа прочищали канализационную трубу и вытащили оттуда большую болоньевую куртку. Второй подъезд - 31-го числа то же самое, прочищали канализационный выпуск и оттуда вытащили огромную тряпку. Это вина жителей, которые не следят, выбрасывают туда крупные вещи. Все засоряется - и эти же жители страдают», - пояснил руководитель ООО «Пензенская управляющая организация» Сергей Бурмистров.

На снимке очередной улов - одежда, которую кто-то из обитателей сумел утопить в унитазе. Таких фотографий в архиве компании много.

Стоящую на дне подвала жижу откачать невозможно, нужно ждать, пока впитается в грунт. Потом рабочие УК проведут санитарную обработку - нет смысла сыпать хлорку в лужи.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

Я там квартиру снимал,фуфайку в унитазе потопил жил на 9 а с первого этажа наблюдал как с вёдрами фекалий бегали смеху было

Гость||

Гость писал(a):

Я там квартиру снимал,фуфайку в унитазе потопил жил на 9 а с первого этажа наблюдал как с вёдрами фекалий бегали смеху было
Ты как вообще в город попал, чудик. Может быть ты из психушки ушёл заблудился?

Гость||

Туда бы неплохо бы карбиду в подвал

Гость||

Гость писал(a):

как вообще в город попал, чудик. Может быть ты из психушки ушёл заблудился?
Этих дебелых, уже девать некуда. Мозгов как у куриной тушки.

Гость||

Там во втором святой жил Пётр кузнецов

Гость||

А почему жижу откачать невозможно и нужно ждать пока впитается в грунт?

Гость||

Одно гавно везде.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте