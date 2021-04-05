Жители дома на Бородина засорили канализацию тряпками и одеждой

05.04.2021 | 19:29

Тяжелый специфический запах раздражает жильцов Бородина, 21. Он витает по всему дому, но почему-то концентрируется сильнее в районе первого подъезда.

«Из подвала идет, невозможно зайти даже в коридор. Тошнит уже людей. Это по полмесяца», - сообщила Нина Федоровна.

По какой-то причине в техническом помещении остаются глубокие лужи.

«Месяц вроде как подышим чистым воздухом, и опять заливает. Как на помойке живем», - пожаловался житель дома.

«Я на 8-м этаже живу, и до меня доходит этот запах. Если приедут слесаря, поковыряются - немножко пропадет запах. Потом обратно», - рассказала Валентина Тихоновна.

В доме 9 этажей, 6 подъездов, 215 квартир. Не все население с пониманием относится к общему коммунальному хозяйству, комментировал руководитель управляющей компании по телефону.

«Третий подъезд - 26-го числа прочищали канализационную трубу и вытащили оттуда большую болоньевую куртку. Второй подъезд - 31-го числа то же самое, прочищали канализационный выпуск и оттуда вытащили огромную тряпку. Это вина жителей, которые не следят, выбрасывают туда крупные вещи. Все засоряется - и эти же жители страдают», - пояснил руководитель ООО «Пензенская управляющая организация» Сергей Бурмистров.

На снимке очередной улов - одежда, которую кто-то из обитателей сумел утопить в унитазе. Таких фотографий в архиве компании много.

Стоящую на дне подвала жижу откачать невозможно, нужно ждать, пока впитается в грунт. Потом рабочие УК проведут санитарную обработку - нет смысла сыпать хлорку в лужи.