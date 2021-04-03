Дорога к дому на Мира, 41, портит жизнь и пешеходам, и водителям

03.04.2021 | 20:00

Сразу две крупные ямы подстерегают автомобилистов на пути от основной дороги на улице Мира к дому № 41. Одна - рукотворная: коммунальщики устраняли прорыв. Вторая образовалась на старом асфальте сама. Ее недавно засыпали щебенкой.

Есть надежда, что когда-нибудь тут появятся заплатки, тем более что в случае раскопок это обязательное условие.

«Тепло будет, они и сделают, наверное. Сейчас просаживается, но пройти можно. С месяц, наверное, как копали. А другую только вчера засыпали», - рассказал местный житель.

После раскопок щебенку привезли сразу же, но она со временем уходит вниз. А вот на то, что заделают соседнюю выбоину, расчета почти не было.

«Уж получше, чем с ямами! Они уже замучили, кругом вода, ни пройти ни проехать, а тут одна дорога для людей и для машин», - пояснила горожанка.

Ругаются на неровности и автомобилисты, и пешеходы: первые портят подвеску и колеса, вторых окатывает брызгами.