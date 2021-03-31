Пензенцы создали свалку у железной дороги рядом с улицей Ленина

31.03.2021 | 19:56

Никто из прохожих не смог предположить, кто же создал свалку у переправы через железную дорогу в направлении улицы Ленина. До жилья по обе стороны моста далеко, контейнерные площадки - рядом с домами. Кто несет пакеты за тридевять земель, загадка.

«Всегда здесь такая свалка, и здесь, и с той стороны, везде. С моста, может, кидают. Здесь никто не живет», - сообщил местный житель Валерий.

За мостом виднеется дом № 12 на Ленина. Там может обитать один из причастных к созданию свалки. Журналисты «Службы 11» рассказывали о жителе, который обладает привычкой сортировать мусор в контейнерах и складировать его во дворе, в кустах и в своей комнате.

«Поверишь, что там нормальный человек живет?» - отметил мужчина.

Также в этом районе часто видят бомжей. Когда на другой стороне рядом с мостом стоял киоск, они его обкладывали мусором.

«Постоянно ходят туда-сюда. Бухнут, кинули - и все», - рассказал пензенец.

Киоск убрали вместе с хламом. Теперь мусора скапливается больше по другую сторону моста.