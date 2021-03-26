Из жизни

На улице Терновского из-за большой лужи перенесли баки для мусора

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Из зоны подтопления на Терновского первыми эвакуировали баки для сбора бытового мусора. Подход и подъезд к специальной площадке залило. Рабочим управляющей компании пришлось вывезти емкости к тротуару у дороги. Жильцы дома № 148 довольны, а обслуживающая организация - нет. Площадку без баков люди завалили пакетами с отходами.

«Несут из других домов, а мы должны разгребать весь этот мусор. Сейчас половодье, стараемся людям помочь», - рассказал представитель управляющей компании Константин Владимирович.

Перекачивают жидкость в колодец с помощью насоса. Люк от основного водоема далеко - у дома. Другой ливнеприемник - в самой глубокой точке. Его надо еще отыскать.

«Он не замерз. Просто железо замерзшее, а сам приемник работает», - пояснил представитель управляющей компании Шамиль Жиганович.

Ему удалось приподнять крышку. Лужа сразу стала уменьшаться.

Но баки не скоро вернут на место. Еще не все сугробы растаяли, мусор под снегом не убран, он неминуемо окажется в воде, а ливневка имеет обыкновение забиваться.

«Пока здесь все не уберем, пока здесь не будет сухо, мы будем все вывозить на своем тракторе», - отметил Константин Владимирович.

По рельефу двор на Терновского, 148, сам как ливнеприемник - под уклоном. Вода туда затекает и с дороги, а мешки с песком плохо помогают.

Тем временем лужа порядком обмелела, но не исчезла. За ночь она пополнится.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

ливневки? не, не слышал.

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