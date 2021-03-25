Из жизни

В доме на Рахманинова из-за дырявой кровли произошло короткое замыкание

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Экскурсию по квартире на общей кухне во 2-м корпусе на Рахманинова, 7, Наталья провела в темноте. Из-за дырявой кровли произошло короткое замыкание, поэтому свет есть не везде.

Когда женщина покупала комнату, не ожидала, что столкнется с полным равнодушием управляющей компании.

«Началось это давно. Прежние собственники постоянно писали жалобы, но ничего не делалось. Весна, уже течет ручьями. Замкнуло свет, и все обесточилось. Мы живем без света, как в пещере. Продукты все пропадают. МУП не реагирует никак», - сообщила Наталья.

Недавно появились хорошие новости: есть надежда на полное обновление кровли.

«Капремонт крыши запланирован на этот год, пообещали летом», - отметила женщина.

Пока жителям остается собирать воду, которая продолжает литься. Наталья говорит, что управляющая компания с крыши снег не скидывает.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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