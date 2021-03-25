Тротуар на мосту через Старую Суру в Ахунах вызвал нарекания

25.03.2021 | 20:50

К расчистке дорожек есть претензии у жителей Ахун. Речь о переправе через Старую Суру: проезжая часть - без снега, зона для пешеходов - под толстым слоем льда. Непонятно, как люди в холода умудрялись удержаться на скользкой неровной поверхности. Но уже подтаивает и стало полегче, комментирует прохожий.

«Все время чистят и нагромождают на пешеходную тропу», - отметил Александр.

Он пристально следит за состоянием моста, поскольку ему часто приходится пересекать Старую Суру. Александр помнит, как летом его ремонтировали. Результат его не очень обрадовал.

«Положили на лист железа. Он торчит», - жаловался мужчина.

«Того и гляди провалишься», - сообщила прохожая.

В департаменте ЖКХ поясняли, что проезжую часть обновили по программе «Безопасные и качественные дороги», но сам мост не ремонтировали. Переправу будут реконструировать в 2024-м, а до той поры асфальт должен продержаться на полосах для пешеходов. Вот в этом Александр не уверен - после зимы дыр стало больше.

«Ремонт отвратительный. Так не делают», - заявил он.

Не пощадила покрытие и снегоуборочная техника. На поверхности остались глубокие полосы, что в дальнейшем обязательно скажется на качестве.