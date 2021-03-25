На улице Пушкари местные жители опасаются затопления дворов

25.03.2021 | 20:27

Скоро по улице Пушкари нельзя будет ни пройти, ни проехать - водой снесет всех, предрекают местные жители.

«Раз только прочистили - и все, и больше нет ничего. Сколько я здесь живу - не было воды, а асфальт сделали, и все - сюда. Они должны трубу поставить, чтобы там текла вода под овраг», - рассказала пензячка.

Ремонтировали дорогу в 2016-м по программе «Безопасные и качественные дороги». В минувшие зимы, за исключением 2018-го, жители не сильно страдали из-за обилия осадков. Тающий снег постепенно исчезал.

Март близится к концу, а сугробы все еще возвышаются.

«Тонем, все в воде будет. Уклона нет, уходить некуда ей. Машины всю дорогу сейчас раскурочат», - пожаловалась местная жительница.

«Терпимо, в деревне еще хуже», - отметил Равиль Шамильевич.

Он единственный из опрошенных журналистами «Службы 11» отреагировал на щедрость зимы с оптимизмом.

«Чтоб солнце светило - и растает. И все, больше ничего не надо», - подчеркнул он.

Но небезосновательны опасения жителей: снег начнет сходить, вода польется во все стороны, во дворы в том числе. А что останется от дороги, водители оценят, вероятно, уже в апреле.