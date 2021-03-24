Из жизни

На улице 8 Марта у контейнерной площадки с лета лежат кучи веток

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Ветки за контейнерной площадкой во дворе на улице 8 Марта, 27Б, лежат столько, что местные жители и вспомнить не могут, когда их там сложили. Частично они скрыты под слоем снега, но полностью занести кучу не смогла даже небывало щедрая на него зима.

Привыкли к такой картине, говорит прохожая, потому и трудно вспомнить, когда впервые жители увидели ветки. Женщина определила приблизительные сроки.

«Ураган был когда? Летом, что ли... Вообще-то у нас убирают, так вот получилось. Некогда, наверное. Не знаю, не могу сказать», - отметила пензячка.

Есть надежда на общегородской субботник. Вместе с другим мусором ветки должны вывезти.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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