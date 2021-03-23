В Жемчужном проезде раскидистое дерево взяло в плен световую опору

23.03.2021 | 21:01

Через год-два никто и не вспомнит, что напротив четвертого подъезда дома № 11 в Жемчужном проезде стоял фонарь. Его целиком поглотит дерево. Растение обняло столб ветвями, спрятало, ветки переплелись с проводами - не сразу заметишь, что во дворе, оказывается, есть опора. Жители даже сказать не могут, горит ли лампа по вечерам.

«Ничего там не видать. Летом - одни листья», - сообщила пенсионерка.

«Летом темно. Удалить бы кусточки эти», - предложила женщина.

Лампа исправна, источает тусклые лучи, но сучья их загораживают. Соседние фонари тоже не очень яркие, однако раскидистое дерево все же явно подворовывает свет. Ветки охватили опору, на нее наваливается тяжелый ствол.

«Опасно. Кто знает...» - отметила горожанка.

Не может фонарь находиться в таком состоянии. Заметно, что некоторые ветки опиливали, но это было много лет назад. Они выросли выше лампы, полностью взяв в плен световую опору.