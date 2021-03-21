У дома на ул. Терновского снег решили убрать, когда он растает

21.03.2021 | 16:30

«Наконец-то дождались», - вздохнули с облегчением жители дома № 214 на улице Терновского, когда увидели трактор.

Машина счистила наросты льда, которые мешали проезду. Автомобили сносило в колею, некоторые царапали днище.

Местная жительница Галия визиту коммунальщиков обрадовалась. Но при этом задалась вопросом, почему они приехали лишь сейчас, ведь люди просили помочь гораздо раньше. Кроме того, работает спецтехника только во дворе, а прилегающая территория по-прежнему опасна.

«Можно вообще не выехать из двора. Скользко, ходить невозможно. Там колея чуть ли не до колена», - прокомментировала Галия.

Это, конечно, преувеличение, но с каждым разом глубина становится больше. Днем оттаивает, ночью подмораживает.

«Как машина тут нормально проедет? За всю зиму они колею ни разу не счистили», - пожаловалась пензячка.

Галия подозревает, что решающую роль в решении проблемы сыграло обращение в «Службу 11». Она рассказала о проблем по телефону в эфире, и после приехал трактор. А до этого специалисты отказывались что-то делать.

«При звонке в управляющую компанию грубо отвечают: как растает, так и уберем. На днях я встретила управляющую, она сказала, что трактор не берет колею и все. Сейчас, видимо после звонка, они начали что-то делать. Как видно, трактор может справиться без проблем», - добавила Галия.

Тротуары у дома тоже скользкие, так что проблемы с передвижением испытывают все: и пешеходы, и автомобилисты.