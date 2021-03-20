Из жизни

По пути во двор на пр-те Строителей можно получить травмы

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Не все автомобилисты думают о пешеходах, считает житель дома № 48 на проспекте Строителей, и бросают свои машины где придется.

«Где нам ходить? Ладно, молодежь пройдет. Сейчас еще более-менее, а дня два или три назад вообще нельзя было ходить. Скользко, да еще и под уклон», - посетовал Алексей Николаевич.

О попытке пройти у торца дома теперь напоминает синяк. Тогда вдоль стены стояли автомобили, пришлось мужчине идти ближе к середине дороги, где лед образует опасную колею. В нее-то он и слетел.

«Какой там песочек - лопатой-то никто не уберет!» - возмутился мужчина.

Съемочная группа «Службы 11» обнаружила на месте сразу несколько человек, которые скалывали лед, - получается, сотрудники ЖКХ работают в полную силу. Но оказалось, что они взяли ломы и лопаты после звонка телезрителя, прозвучавшего в эфире накануне съемки. Причем, судя по всему, не каждый трудится добровольно.

«Тут долбили те, которых на принудработы, наверное, послали. Вон вся работа», - показал Алексей Николаевич.

Кроме льда, раньше тут находился и приличных размеров водоем.

«Лужа - море было! Сейчас-то подморозило, а солнышко выйдет - опять будет море», - предсказал пенсионер.

Посередине дороги где-то есть ливневка, но сейчас она спряталась подо льдом. Ее бы освободить, тогда и лужи бы не стало.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Все в тазах.Задолбали водятлы-деревенские бараны

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